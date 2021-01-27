Греф рассказал о набирающей популярность уловке мошенников

Короткая ссылка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у телефонных мошенников набирают популярность атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса.
Греф рассказал о набирающей популярность уловке мошенников
  • РИА Новости

«В кибератаках на нас мошенники используют технологии искусственного интеллекта, так называемой технологии дипфейк, когда могут быть смоделированы ваше изображение, ваш голос», — цитирует РИА Новости Грефа.

По его словам, это является большой угрозой, с которой человеку сложно бороться.

Он отметил, что с развитием технологий и искусственного интеллекта популярность таких уловок возрастает.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров рассказал в беседе с Nation News, как избежать телефонных мошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить