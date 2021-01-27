Греф рассказал о набирающей популярность уловке мошенников
- РИА Новости
«В кибератаках на нас мошенники используют технологии искусственного интеллекта, так называемой технологии дипфейк, когда могут быть смоделированы ваше изображение, ваш голос», — цитирует РИА Новости Грефа.
По его словам, это является большой угрозой, с которой человеку сложно бороться.
Он отметил, что с развитием технологий и искусственного интеллекта популярность таких уловок возрастает.
Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров рассказал в беседе с Nation News, как избежать телефонных мошенников.