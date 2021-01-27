Греф рассказал о набирающей популярность уловке мошенников

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у телефонных мошенников набирают популярность атаки на клиентов банков с помощью подделки голоса.

«В кибератаках на нас мошенники используют технологии искусственного интеллекта, так называемой технологии дипфейк, когда могут быть смоделированы ваше изображение, ваш голос», — цитирует РИА Новости Грефа.

По его словам, это является большой угрозой, с которой человеку сложно бороться.

Он отметил, что с развитием технологий и искусственного интеллекта популярность таких уловок возрастает.

Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров рассказал в беседе с Nation News, как избежать телефонных мошенников.