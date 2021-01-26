Эксперт рассказал, как избежать телефонных мошенников

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Пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров рассказал, как избежать телефонных мошенников.
Эксперт рассказал, как избежать телефонных мошенников
  • РИА Новости

«Ни в коем случае нельзя называть ни собственные личные данные, ни трёхзначный код на обратной стороне пластиковой карты, ни номер, который пришёл на телефон для подтверждения перевода», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, очень важной мерой защиты является не только блокировка экрана мобильного телефона, но и установка антивирусного программного обеспечения.

«Уже не редкость, когда одной картой человек расплачивается на АЗС, другой — в кафе и ресторанах, а третью использует при закупках в гипермаркете», — сказал Макаров.

Ранее газета «Известия» сообщала, что почти половина россиян сталкивались с банковским мошенничеством. Это следует из опроса, который проводил ЦБ в августе — декабре 2020 года.

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