Комитет Госдумы одобрил законопроект о налогообложении криптовалют
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
При этом в комитете заявили о необходимости уточнить целый ряд моментов и разобраться с отсутствием понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе.
Отмечается, что законопроект предусматривает, что цифровая валюта не подлежит амортизации, а операции, связанные с её обращением, не признаются объектом обложения НДС.
Комитет намерен ко второму чтению уточнить, относятся ли к таким операциям организация выпуска и обращения в стране цифровой валюты, а также само её обращение.
Ранее экономист Василий Колташов в беседе с ФАН оценил перспективы внедрения цифрового рубля.