Комитет Госдумы одобрил законопроект о налогообложении криптовалют

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами.

Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в комитете заявили о необходимости уточнить целый ряд моментов и разобраться с отсутствием понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе.

Отмечается, что законопроект предусматривает, что цифровая валюта не подлежит амортизации, а операции, связанные с её обращением, не признаются объектом обложения НДС.

Комитет намерен ко второму чтению уточнить, относятся ли к таким операциям организация выпуска и обращения в стране цифровой валюты, а также само её обращение.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с ФАН оценил перспективы внедрения цифрового рубля.