Экономист оценил перспективы внедрения цифрового рубля

Экономист Василий Колташов оценил перспективы внедрения цифрового рубля.

«Что касается цифрового рубля, то я не вижу здесь большой проблемы в использовании, потому что очевидно это будет перенесение рубля в новую область — использование в международных расчётах», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это может оказать положительное влияние на рубль, поскольку если российская валюта станет использоваться в международной торговле, то её обеспечением будут выступать товары, приобретаемые за неё.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.