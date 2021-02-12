Экономист оценил перспективы внедрения цифрового рубля

Короткая ссылка
Экономист Василий Колташов оценил перспективы внедрения цифрового рубля.
Экономист оценил перспективы внедрения цифрового рубля
  • РИА Новости

«Что касается цифрового рубля, то я не вижу здесь большой проблемы в использовании, потому что очевидно это будет перенесение рубля в новую область — использование в международных расчётах», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, это может оказать положительное влияние на рубль, поскольку если российская валюта станет использоваться в международной торговле, то её обеспечением будут выступать товары, приобретаемые за неё.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить