В АРБ прокомментировали ситуацию с цифровыми валютами в мире

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.
В АРБ прокомментировали ситуацию с цифровыми валютами в мире
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

«В Китае власти хотят создать средство контроля. Крупные бизнесмены Китая решили разговаривать с государством на языке равных, а китайской власти это очень не нравится», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, Швеция пошла по пути создания цифровой валюты для контроля в интересах потребителей и ради налоговых целей.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы создания цифрового рубля.

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