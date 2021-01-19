В АРБ прокомментировали ситуацию с цифровыми валютами в мире

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал ситуацию с цифровыми валютами в мире.

«В Китае власти хотят создать средство контроля. Крупные бизнесмены Китая решили разговаривать с государством на языке равных, а китайской власти это очень не нравится», — заявил он в беседе с НСН.

Как считает эксперт, Швеция пошла по пути создания цифровой валюты для контроля в интересах потребителей и ради налоговых целей.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы создания цифрового рубля.