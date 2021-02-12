Объём экспорта в Волгоградской области вырос на 20% в 2020 году

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Объём экспорта в Волгоградской области увеличился на 20% в 2020 году.
Объём экспорта в Волгоградской области вырос на 20% в 2020 году
  • globallookpress.com

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный комитет экономической политики.

Большая часть экспортируемых товаров приходится на промышленные предприятия. Наиболее востребованы чёрные металлы, топливо, продукты неорганической химии.

Главными партнёрами области в 2020 году стали Узбекистан, Белоруссия, Индия, Болгария, Румыния, Украина, Германия, Армения, Китай и Латвия.

«За рубеж отгружено продукции на сумму более $1,884 млрд. В 2019 году этот показатель составлял $1,56 млрд», — говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.

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