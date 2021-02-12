Эксперт оценил решение ЦБ по ключевой ставке

Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб прокомментировал сообщение о том, что Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%.

«Решение сохранить ставку не стало неожиданностью для участников рынка, поэтому рублёвые пары на него не отреагировали», — заявил он в беседе с ФАН.

Со своей стороны, финансист, генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов в беседе с Nation News отметил, что сохранение ключевой ставки хорошо с точки зрения доступности кредитования.

«Будут более дешёвые ипотеки, и потребительское кредитование будет оставаться дешёвым. Это позитивное событие для большинства россиян, для которых продлится возможность привлекать кредиты дешевле и брать их по более низким ставкам», — полагает он.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта.