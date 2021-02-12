Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%

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Банк России ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25%.
Банк России сохранил ставку на уровне 4,25%
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Инфляционные ожидания населения и бизнеса пока остаются на повышенном уровне. Ускоряющиеся темпы вакцинации, а также ожидания дополнительных мер бюджетной поддержки в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках», — заявили в ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 марта.

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