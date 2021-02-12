Глава ЦБ России прокомментировала рост стоимости биткоина

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прокомментировала рост стоимости биткоина.
Глава ЦБ России прокомментировала рост стоимости биткоина
  • Reuters

По её словам, текущий рост лишь показывает волатильность подобных активов.

«Моё отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, не поменялось никоим образом. И вот такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют. Честно говоря, цена биткоина даже не влияет на её сущность. На наш взгляд, это не валюта», — цитирует главу Центробанка РИА Новости.

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