В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

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Зампред Банка России Алексей Заботкин прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.
В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля
  • РИА Новости

«Мы будем детально анализировать предложения, касающиеся технологических решений создания цифрового рубля. При этом подчеркну, что в любом случае цифровой рубль — это третья форма денег, которые будут эмитироваться Центробанком и обращаться наряду с уже существующими формами — наличными и безналичными рублями — и дополнительно к ним», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублём.

Как отметил Заботкин, использование конкретной технологии ни в коей мере не делает цифровой рубль аналогом криптовалюты.

«Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платёжного средства, способность обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены», — уточнил он.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.

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