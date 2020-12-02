В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля

Зампред Банка России Алексей Заботкин прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.

«Мы будем детально анализировать предложения, касающиеся технологических решений создания цифрового рубля. При этом подчеркну, что в любом случае цифровой рубль — это третья форма денег, которые будут эмитироваться Центробанком и обращаться наряду с уже существующими формами — наличными и безналичными рублями — и дополнительно к ним», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, банки и другие финансовые посредники будут иметь возможность создавать и развивать дополнительные сервисы для работы с цифровым рублём.

Как отметил Заботкин, использование конкретной технологии ни в коей мере не делает цифровой рубль аналогом криптовалюты.

«Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платёжного средства, способность обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены», — уточнил он.

Ранее заведующий кафедрой «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы по регулированию цифровой валюты в России.