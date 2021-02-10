Миронов рассказал о способах увеличить пенсии россиян

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Депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал три способа, с помощью которых возможно увеличить пенсии россиян.
Миронов рассказал о способах увеличить пенсии россиян
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«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 трлн рублей из необходимых 8 трлн на социальные выплаты и пенсии... Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии», — назвал он первый способ в беседе с URA.RU.

Также, по мнению Миронова, необходимо увеличить взносы в ПФР для богатых россиян. По его словам, возможно увеличить с 10% до 22% взносы в пенсионный фонд для россиян с доходами более 1млн 465 тыс. рублей в год.

Третьим источником увеличения пенсий, по мнению Миронова, может стать срезание непрофильных расходов ПФР. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пенсионным обеспечением в стране.

Также сообщалось, что в ОНФ предложили способ защиты пенсионеров от мошенничества.

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