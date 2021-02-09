В ОНФ предложили способ защиты пенсионеров от мошенничества

Проект ОНФ «За права заёмщиков» подготовил для ЦБ предложение, цель которого заключается в том, чтобы снизить количество мошеннических операций с банковскими картами пенсионеров.

Как пишут «Известия», в ОНФ предложили дать пенсионерам возможность добровольно отказаться от онлайн-платежей и исходящих переводов.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, часто пожилые люди не понимают полного функционала карты, на которую их обязали получать пенсию, и попадаются на удочку мошенников.

В начале января ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о схемах мошенничества в отношении пенсионеров. По его словам, пожилые люди стали часто получать смс-сообщения якобы от этих служб с указанием, что им положены какие-то доплаты, в том числе материальная помощь на приобретение лекарств в связи с коронавирусом, Новым годом, Рождеством и так далее. Злоумышленники говорят, что для получения такой «доплаты» нужно сообщить данные карты, в том числе ПИН-код и CVV. Уткин отметил, что, как правило, суммы символические, 100—500 рублей, но это тоже неприятно, особенно для пожилых людей.