Эксперт рассказал о схемах мошенничества в отношении пенсионеров

Ведущий юрист объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал о схемах мошенничества в отношении пенсионеров.

«Из-за пандемии коронавируса мошенники стали реже стучаться в квартиры пенсионеров, сделав при этом упор на телефонные мошенничества. Пожилые люди стали часто получать смс-сообщения якобы от этих служб с указанием, что им положены какие-то доплаты, в том числе материальная помощь на приобретение лекарств в связи с коронавирусом, Новым годом, Рождеством и так далее», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, злоумышленники говорят, что для получения такой «доплаты» нужно сообщить данные карты, в том числе ПИН-код и CVV.

Уткин отметил, что, как правило, суммы символические, 100—500 рублей, но это тоже неприятно, особенно для пожилых людей.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев в беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.