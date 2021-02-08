В Кремле оценили ситуацию с пенсионным обеспечением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пенсионным обеспечением в стране.

«Жить только прошлым невозможно, надо всегда смотреть в будущее. Ведь президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо ещё работать и работать. Понятно, что скачкообразно, в одночасье сделать всем большие пенсии, к сожалению, не представляется возможным», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что необходимо «поэтапно принимать меры».

«То, что в девяностые годы действительно было плохо, наверное, трудно не согласиться. То, что сейчас пенсии выше, тоже трудно не согласиться. И то, что, безусловно, какие-то негативные периоды, такие чёрные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, они действительно нас тормозят», — отметил пресс-секретарь.

Песков уточнил, что, говоря о чёрных полосах, имеет в виду мировые экономические кризисы, «такие глобальные ситуации, как нынешняя беспрецедентная пандемия, с которой мы сталкиваемся».

Ранее правительство России подготовило и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров.