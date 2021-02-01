Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам

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Правительство России подготовило и направило в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, соответствующие предложения подготовлены, доклад передан в администрацию президента.

Ранее Минтруд сообщил, что направил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров в правительство. 

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить соответствующие предложения. 

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