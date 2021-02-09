В МВФ оценили устойчивость экономики России к пандемии
- Reuters
«Российская экономика в прошлом году сократилась на 3,1% (меньше, чем прогнозировавшееся сокращение на 3,6%), однако оказалась более устойчивой по сравнению со многими другими странами с развивающейся экономикой», — отметили авторы доклада.
По мнению специалистов, такое положение дел в российской экономике отчасти объясняется относительно небольшим сектором услуг, значительной долей защищённого государственного сектора и связанными с COVID-19 ограничениями, которые исключили большую часть промышленного сектора.
В фонде отмечают, что Россия «вступила в вызванный COVID-19 кризис с низкими темпами экономического роста, но прочными политическими механизмами и значительными резервами».
По прогнозам МВФ, российская экономика в нынешнем году вырастет на 3%, в следующем — на 3,9%, в 2023 году — на 2,1%.
Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России на 2,6% в 2021 году.