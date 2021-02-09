В МВФ оценили устойчивость экономики России к пандемии

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) подготовили доклад, в котором оценили устойчивость экономики России к пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Российская экономика в прошлом году сократилась на 3,1% (меньше, чем прогнозировавшееся сокращение на 3,6%), однако оказалась более устойчивой по сравнению со многими другими странами с развивающейся экономикой», — отметили авторы доклада.

По мнению специалистов, такое положение дел в российской экономике отчасти объясняется относительно небольшим сектором услуг, значительной долей защищённого государственного сектора и связанными с COVID-19 ограничениями, которые исключили большую часть промышленного сектора.

В фонде отмечают, что Россия «вступила в вызванный COVID-19 кризис с низкими темпами экономического роста, но прочными политическими механизмами и значительными резервами».

По прогнозам МВФ, российская экономика в нынешнем году вырастет на 3%, в следующем — на 3,9%, в 2023 году — на 2,1%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России на 2,6% в 2021 году.