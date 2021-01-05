Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году
- РИА Новости
«В России, экономика которой является крупнейшей в регионе (Европы и Центральной Азии. — RT), в 2021 году ожидается лишь небольшое ускорение экономического роста — на 2,6%», — приводит РИА Новости текст документа.
Как отмечается, это связано с тем, что Россия борется с новым ускорением распространения COVID-19.
«Ожидается, что экономическому росту будут способствовать массовая вакцинация, рост цен на сырьё для тяжёлой промышленности и сохранение мер экономической поддержки», — считают специалисты.
Ранее в ЦБ отмечали, что спад ВВП России по итогам 2020 года ожидается ближе к 4%.