Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году

Рост ВВП России в 2021 году составит 2,6%, в 2022 году ускорится до 3%. Об этом говорится в прогнозе Всемирного банка по динамике мировой экономики.

«В России, экономика которой является крупнейшей в регионе (Европы и Центральной Азии. — RT), в 2021 году ожидается лишь небольшое ускорение экономического роста — на 2,6%», — приводит РИА Новости текст документа.

Как отмечается, это связано с тем, что Россия борется с новым ускорением распространения COVID-19.

«Ожидается, что экономическому росту будут способствовать массовая вакцинация, рост цен на сырьё для тяжёлой промышленности и сохранение мер экономической поддержки», — считают специалисты.

Ранее в ЦБ отмечали, что спад ВВП России по итогам 2020 года ожидается ближе к 4%.