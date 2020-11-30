ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года

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Спад российского валового внутреннего продукта по итогам 2020 года ожидается ближе к 4%. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка России.
ЦБ прогнозирует спад российской экономики ближе к 4% по итогам года
  • РИА Новости

«С учётом данных за III квартал и октябрь сокращение ВВП по итогам 2020 года будет ближе к 4%. Возобновление восстановительного роста экономики ожидается в I квартале 2021 года», — говорится в тексте.

Отмечается, что ухудшение эпидемиологической ситуации продолжит оказывать сдерживающее влияние на деловую активность в ближайшие месяцы.

Однако в ЦБ ожидают, что оно будет ниже, чем во II квартале текущего года.

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России по состоянию на 20 ноября составили $584,9 млрд.

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