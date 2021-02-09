ЦБ рассказал о профиците платёжного баланса России в январе

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Банк России рассказал об объёмах профицита платёжного баланса России в январе 2021 года.
ЦБ рассказал о профиците платёжного баланса России в январе
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

Как отметил регулятор, в первом месяце 2021 года профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $6,8 млрд.

«По предварительной оценке Банка России, в январе 2021 года положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации сложилось в размере $6,8 млрд против $10,6 млрд в январе 2020 года,» — говорится в сообщении.

Уточняется, что на динамику показателя оказало влияние сжатие профицита торгового баланса, во многом обусловленное сокращением экспорта товаров из-за менее благоприятной ценовой конъюнктуры рынка углеводородов.

Импорт товаров и совокупное отрицательное сальдо других компонентов счёта текущих операций были близкими к уровням января предыдущего года.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 2,6%.

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