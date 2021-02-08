Экономист спрогнозировал возможные сроки падения цены на биткоин

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский прокомментировал RT информацию о том, что цена биткоина превысила отметку в $43 тыс. и обновила исторический максимум.

«Формальным поводом послужила отчётность Tesla, в которой говорилось о том, что компания скупила биткоин на $1,5 млрд. Сама Tesla собирается принимать биткоины в оплату своих автомобилей. Для биткоина это хорошая новость: когда нечто, что не имеет под собой сущности, начинает эту сущность обретать в форме платёжного средства, оно получает некий фундамент», — заявил Голубовский.

Однако эксперт подчеркнул, что в связи с особенностями компании Tesla данное решение имеет скорее символическое значение для развития биткоина.

При этом он обратил внимание на то, что рост биткоина объясняется также рядом технических причин и ростом его инвестиционного потенциала со стороны обычного населения.

«Я думаю, что до $47-65 тыс. биткоин дорастёт... Если опираться на исторический опыт, то расти биткоину ещё есть куда. Потенциал роста ещё есть, мы ещё не дошли до очередного момента, когда биткоин снова рухнет, но мы до него дойдём», — считает Голубовский.

Специалист добавил, что очередного падения цен на биткоин стоит ожидать в марте.

«Как быстро биткоин дорастёт до своих максимумов? Мне кажется, это будет середина марта, может, раньше, после чего произойдёт очередной разворот. В итоге цены будут ниже, чем сейчас, и будет возможность купить биткоин ещё дешевле», — заключил специалист.

Ранее стоимость биткоина в очередной раз обновила исторический максимум, превысив отметку в $43 тыс.