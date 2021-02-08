Цена биткоина обновила исторический рекорд
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку в $43 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk.
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По состоянию на 16:01 мск в ходе торгов цена биткоина достигала $43 113.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.
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