В ЕС прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Евросоюз выступает против санкций третьих стран в отношении компаний из Европы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

«ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, осуществляющих законную деятельность», — сказал он Интерфаксу.

Отвечая на вопрос, может ли ЕС помешать реализации проекта, Боррель подчеркнул, что «Северной поток — 2» — «не общеевропейский проект».

«Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны — члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет функционировать, поскольку российская сторона планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов.

Как отмечали в Госдепе, США продолжат следить за ситуацией с завершением строительства газопровода и при необходимости рассмотрят вопрос введения санкций.