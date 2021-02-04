В ЕС прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

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Евросоюз выступает против санкций третьих стран в отношении компаний из Европы. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя действия США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
В ЕС прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«ЕС выступает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, осуществляющих законную деятельность», — сказал он Интерфаксу.

Отвечая на вопрос, может ли ЕС помешать реализации проекта, Боррель подчеркнул, что «Северной поток — 2» — «не общеевропейский проект».

«Решение о строительстве этого трубопровода должны принимать страны — члены ЕС, участвующие в этом проекте. Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — добавил он.

Ранее в МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет функционировать, поскольку российская сторона планирует продавать газ на основе коммерческих контрактов. 

Как отмечали в Госдепе, США продолжат следить за ситуацией с завершением строительства газопровода и при необходимости рассмотрят вопрос введения санкций. 

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