В ЦБ прокомментировали ситуацию с ипотекой

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На данный момент Банк России не видит необходимости в ужесточении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
В ЦБ прокомментировали ситуацию с ипотекой
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«В настоящее время не видим целесообразности в ужесточении надбавок, но мы продолжаем мониторинг», — цитирует РИА Новости Данилову.

Ранее Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.

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