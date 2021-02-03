В ЦБ прокомментировали ситуацию с ипотекой
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«В настоящее время не видим целесообразности в ужесточении надбавок, но мы продолжаем мониторинг», — цитирует РИА Новости Данилову.
Ранее Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.