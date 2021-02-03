В ЦБ прокомментировали ситуацию с ипотекой

На данный момент Банк России не видит необходимости в ужесточении надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«В настоящее время не видим целесообразности в ужесточении надбавок, но мы продолжаем мониторинг», — цитирует РИА Новости Данилову.

Ранее Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.