ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%

Короткая ссылка
Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.
ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%
  • globallookpress.com

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье».

Данилова заявила, что в результате наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

По её словам, «программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

Ранее сообщалось, что с 1 февраля молодые учёные и уникальные специалисты Подмосковья смогут подать заявки на получение льготы для покупки жилья в рамках программы «Социальная ипотека».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить