ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%

Глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова заявила, что Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5%.

«Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам. Важно следить за динамикой цен на жилье — они в последние годы довольно быстро росли, отчасти на фоне роста ипотеки, отчасти из-за недостаточного предложения жилья», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье».

Данилова заявила, что в результате наибольшая доля выдач по ней приходится на регионы с повышенным ценовым давлением — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край.

По её словам, «программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима».

Ранее сообщалось, что с 1 февраля молодые учёные и уникальные специалисты Подмосковья смогут подать заявки на получение льготы для покупки жилья в рамках программы «Социальная ипотека».