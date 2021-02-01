В Подмосковье программа «Социальная ипотека» заработала с 1 февраля

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С 1 февраля молодые учёные и уникальные специалисты Подмосковья смогут подать заявки на получение льготы для покупки жилья в рамках программы «Социальная ипотека».
В Подмосковье программа «Социальная ипотека» заработала с 1 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Заявки примут в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.

«В этом году жильё по программе «Социальная ипотека» получат ещё 40 молодых учёных и 45 специалистов Подмосковья», — уточнила она.

Как подчеркнула Екатерина Зиновьева, каждый год Мининвест получает около 200 заявок по социальной ипотеке.

Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.

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