В Подмосковье программа «Социальная ипотека» заработала с 1 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Заявки примут в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, отметила глава ведомства Екатерина Зиновьева.
«В этом году жильё по программе «Социальная ипотека» получат ещё 40 молодых учёных и 45 специалистов Подмосковья», — уточнила она.
Как подчеркнула Екатерина Зиновьева, каждый год Мининвест получает около 200 заявок по социальной ипотеке.
Ранее эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.