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Эксперт прокомментировал рост цены на нефть Brent

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Кирилл Горшенин
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT рост цены на нефть марки Brent выше $58 за баррель.
Эксперт прокомментировал рост цены на нефть Brent
  • Reuters

Специалист рассказал, что рост цен на нефть в начале февраля связан с решением стран ОПЕК+ снизить добычу нефти в феврале и марте на 1,4 млн баррелей в сутки.

«С 1 февраля саудиты начали выполнять свои обещания по дополнительному снижению (добычи нефти. — RT) на 1 млн баррелей (в сутки. — RT). Это плюс для рынка, фактор, который подтверждает намерение выполнять все соглашения... Те ограничения, которые были сделаны в рамках ОПЕК+, выполняются. Соответственно, изменились прогнозы по объёмам дефицита нефти», — заявил Пикин.

Другим важным фактором влияния на цену нефти эксперт назвал расширение программ вакцинации во всём мире.

В дальнейшем, по словам Пикина, стоит ожидать ещё большего роста цен на нефть.

«Мы скоро увидим $60 и более, о чём говорит большинство прогнозов. Из-за того, что в прошлом году всё было ограничено, были ограничены инвестиции и была заложена некая основа, чтобы в будущем предложение росло быстрыми темпами», — объяснил эксперт.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов 2 февраля поднималась выше $58 за баррель с 21 февраля 2020 года.

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