В Госдуме оценили позицию вице-канцлера ФРГ по «Северному потоку — 2»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, который выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

«Действительно, нет никаких сомнений, что «Северный поток — 2» будет достроен, об этом российская сторона всегда говорила, консорциум компаний, в том числе и «Газпром», тоже всегда говорили, что они будут достраивать «Северный поток — 2»... Что касается позиции партнёров Германии: если они партнёры, значит, они должны быть заинтересованы в экономическом развитии Германии», — пояснил депутат.

По его словам, они не должны мешать развиваться ФРГ.

«Поэтому партнёрам Германии надо определиться — они партнёры или нет. И самой Германии тоже определиться... Тогда будет проще расставить все точки над «i» в тех или иных вопросах, экономических и политических», — добавил парламентарий.

Ананских подчеркнул, что, несмотря на все сложности, проект продвигается, нет никаких сомнений, что он будет закончен.

Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен.

На замечание, что против проекта выступают многие партнёры Германии, Шольц отметил, что «сложности есть».

Однако, по его словам, европейские государства детально объяснили, что это их вопрос и что «они не хотят, чтобы другие вмешивались».