РБК: рост цен на морские перевозки может привести к увеличению стоимости ряда товаров

Повышение стоимости перевозки грузов морем в конце прошлого года уже начало влиять на цены на отдельные категории импортируемых в Россию товаров, пишет РБК.

По прогнозу гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время стоимость новых партий габаритных импортных товаров — бытовой техники, мебели, товаров для дома — может вырасти не менее чем на 10–15%.

По словам основателя Zenden Group (бренды обуви Zenden, Thomas Munz и Mascotte) Андрея Павлова, компания уже сейчас получает межсезонную обувь и коллекции весна-лето по более высокой себестоимости, увеличение цен на полке в зависимости от категории товара составит от двух до 10—20%.

Ранее сообщалось, что цены на продукты и товары повседневного спроса в России за год выросли на 14%, если сравнивать показатели октября 2019 года и 2020-го.

В список оцениваемых товаров попали наиболее популярные наименования, в том числе мясо и рыба, сыр, молоко, яйца, а также разные виды одежды, обувь, детские товары.