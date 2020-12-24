Глава ФТС рассказал о ситуации с товарооборотом

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что товарооборот России снизился на 20% и составил $480 млрд.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу НТВ.

«Для сравнения могу сказать, что товарооборот в 2019 году составлял $670 млрд. И мы считаем, что такие тенденции и такая динамика сохранятся у нас до конца года. Тем более что до начала 2021 года осталось не так много времени. Экспорт составил $272 млрд. Импорт — $202 млрд. Значит, и следует отметить, что сокращение экспорта напрямую связано с объёмами продаж углеводоров, с той ценой, которая формировалась при этом», — сказал глава ФТС.

Булавин также отметил, что отдельным недропользователям в соответствии с постановлением правительства было ретроспективно выплачено порядка 65 млрд рублей в виде всевозможных льгот, что естественным образом сказалось на отчислениях в казну.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.