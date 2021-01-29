Эксперт дала прогноз по курсу рубля на февраль

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по курсу рубля на февраль.

«Несмотря на то что январь не внушал большого оптимизма, мы несколько более оптимистичны в отношении событий, которые произойдут в феврале», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

В частности, отметила эксперт, администрация президента США Джо Байдена может пока отложить тему антироссийских санкций, поскольку новому американскому лидеру нужно зарабатывать очки на международной арене, и в этом контексте для него важнее продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Новости, связанные с пандемией коронавируса, на первый взгляд, не вызывают оптимизма, так как в Европе всё ещё продолжаются локдауны. Однако с начала этого года в мире началась массовая вакцинация против COVID-19, а в России вакцинация идёт ещё с декабря прошлого года», — сказала Мильчакова.

Она также выразила мнение, что если на нефтяном рынке не случится каких-то неприятных неожиданностей, то цены продолжат расти.

«В связи с этим в феврале мы ожидаем курс доллара в коридоре 72—78 рублей, а курс евро — в диапазоне 88—95 рублей», — добавила эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.