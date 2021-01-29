Эксперт дала прогноз по курсу рубля на февраль

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по курсу рубля на февраль.
Эксперт дала прогноз по курсу рубля на февраль
  • РИА Новости

«Несмотря на то что январь не внушал большого оптимизма, мы несколько более оптимистичны в отношении событий, которые произойдут в феврале», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

В частности, отметила эксперт, администрация президента США Джо Байдена может пока отложить тему антироссийских санкций, поскольку новому американскому лидеру нужно зарабатывать очки на международной арене, и в этом контексте для него важнее продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Новости, связанные с пандемией коронавируса, на первый взгляд, не вызывают оптимизма, так как в Европе всё ещё продолжаются локдауны. Однако с начала этого года в мире началась массовая вакцинация против COVID-19, а в России вакцинация идёт ещё с декабря прошлого года», — сказала Мильчакова.

Она также выразила мнение, что если на нефтяном рынке не случится каких-то неприятных неожиданностей, то цены продолжат расти.

«В связи с этим в феврале мы ожидаем курс доллара в коридоре 72—78 рублей, а курс евро — в диапазоне 88—95 рублей», — добавила эксперт.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН рассказал о перспективах курса рубля.

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