В Германии рассказали о падении ВВП страны

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Федеральное статистическое бюро Германии опубликовало доклад, в котором говорится, что ВВП страны в IV квартале снизился на 2,9% в годовом выражении.
В Германии рассказали о падении ВВП страны
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что это пока предварительные оценки, однако данный показатель явно лучше, чем ранее прогнозировали эксперты.

Ранее сообщалось, что ВВП Соединённых Штатов в 2020 году, согласно первой оценке, снизился на 3,5%.

21 января Национальный банк Украины (НБУ) оценил падение ВВП страны в 2020 году в 4,4%.

12 января министр экономики Казахстана Руслан Даленов отметил, что ВВП страны по итогам 2020 года снизился на 2,6%.

В декабре в Минэкономразвития России заявили, что ожидают падения ВВП России в 2020 году на уровне 3,8%.

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