В Минэкономразвития дали прогноз по снижению ВВП в 2020 году
- Илья Питалев
- РИА Новости
«После снижения в II квартале экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года — минус 3,8% — практически совпадает с августовским прогнозом (-3,9%. — RT)», — приводит ТАСС его слова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
Решетников заявил, что Россия прошла нижнюю точку спада лучше, чем ожидалось, а восстановление экономики пошло быстрее.
«Это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса», — отметил министр.
Ранее заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов в интервью RT дал прогноз, что при отсутствии повторных карантинных ограничений падение ВВП страны по итогам года составит 3,6—3,8%, а уже в 2021-м экономика вырастет на 2,5%.