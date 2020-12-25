В Минэкономразвития дали прогноз по снижению ВВП в 2020 году

В Минэкономразвития ожидают падение ВВП России в 2020 году на уровне 3,8%. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников.

«После снижения в II квартале экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года — минус 3,8% — практически совпадает с августовским прогнозом (-3,9%. — RT)», — приводит ТАСС его слова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Решетников заявил, что Россия прошла нижнюю точку спада лучше, чем ожидалось, а восстановление экономики пошло быстрее.

«Это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса», — отметил министр.

Ранее заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов в интервью RT дал прогноз, что при отсутствии повторных карантинных ограничений падение ВВП страны по итогам года составит 3,6—3,8%, а уже в 2021-м экономика вырастет на 2,5%.