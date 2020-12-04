Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России на уровне 3,8—4,5%

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Сбербанк прогнозирует снижение российской экономики по итогам 2020 года не более чем на 4,5%, сообщил глава банка Герман Греф в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России на уровне 3,8—4,5%
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

По его словам, с мая началось быстрое восстановление.

«В результате наша оценка падения ВВП составляет примерно 3,8—4,5%, не больше. Это значительно лучше, чем мы ожидали изначально», — цитирует Грефа ТАСС.

Ранее заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов в интервью RT дал прогноз, что при отсутствии повторных карантинных ограничений падение ВВП страны по итогам года составит 3,6—3,8%, а уже в 2021-м экономика вырастет на 2,5%.

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