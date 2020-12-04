Сбербанк прогнозирует снижение ВВП России на уровне 3,8—4,5%
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- РИА Новости
По его словам, с мая началось быстрое восстановление.
«В результате наша оценка падения ВВП составляет примерно 3,8—4,5%, не больше. Это значительно лучше, чем мы ожидали изначально», — цитирует Грефа ТАСС.
Ранее заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов в интервью RT дал прогноз, что при отсутствии повторных карантинных ограничений падение ВВП страны по итогам года составит 3,6—3,8%, а уже в 2021-м экономика вырастет на 2,5%.