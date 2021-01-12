ВВП Казахстана по итогам 2020 года снизился на 2,6%.

«Темп роста ВВП составил минус 2,6%», — приводит РИА Новости слова министра национальной экономики Руслана Даленова.

Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта 2020 года прогнозировало рост ВВП на 2020 год на уровне 4,1%, однако в начале апреля 2020 года прогноз был пересмотрен. Согласно уточненному прогнозу, ВВП страны в 2020 году должен был снизиться на 2,1%.

Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил транзит нефти через Россию из-за морозов.