Торговыми партнёрами Нижегородской области стали 137 стран в 2020 году

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Торговыми партнёрами Нижегородской области стали 137 стран за январь — ноябрь 2020 года.
Торговыми партнёрами Нижегородской области стали 137 стран в 2020 году
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Объём внешнеторгового оборота оценивается в $6,7 млрд, передаёт newsnn.ru.

«По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе», — отметил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, показатели во многом выросли за счёт экспорта, на долю которого пришёлся 61% от товарооборота региона.

Как отметили в областном Департаменте внешних связей, почти 80% экспорта составили поставки несырьевой неэнергетической продукции.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о перспективах увеличения промышленного экспорта.

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