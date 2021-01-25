Торговыми партнёрами Нижегородской области стали 137 стран в 2020 году
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Объём внешнеторгового оборота оценивается в $6,7 млрд, передаёт newsnn.ru.
«По этому показателю регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе», — отметил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, показатели во многом выросли за счёт экспорта, на долю которого пришёлся 61% от товарооборота региона.
Как отметили в областном Департаменте внешних связей, почти 80% экспорта составили поставки несырьевой неэнергетической продукции.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о перспективах увеличения промышленного экспорта.