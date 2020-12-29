В Удмуртии рассказали о перспективах увеличения промышленного экспорта

В Удмуртии к 2024 году намерены увеличить объём экспорта конкурентоспособной промышленной продукции на 57% — до $361 млн, сообщил глава Минпромторга региона Виктор Лашкарев.

Как передаёт ИА «Удмуртия», Лашкарев на заседании координационного совета по промышленности под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова рассказал о реализуемой в регионе корпоративной программе повышения конкурентоспособности (КППК).

Он отметил, что данная мера поддержки позволяет предприятиям увеличить объёмы производства и реализации продукции и даёт им возможность воспользоваться механизмами льготного кредитования.

«Сегодня в Удмуртии 18 реализуют КППК, восемь из них заключили соответствующие соглашения с федеральным Минпромторгом. В рамках программы до 2024 года для развития этих предприятий планируется привлечь 6,5 млрд рублей», — сообщил Лашкарев.

По его словам, за девять месяцев 2020 года в отраслях конкурентоспособной промышленной продукции годовой план достигнут на 80%.

При этом к 2024 году планируется нарастить объём экспорта КПП с $230 млн до $361 млн, а к 2030 году — до $563 млн.

Ранее сообщалось, что на поддержку фермерства в Удмуртии в условиях пандемии дополнительно направили почти 155 млн рублей.