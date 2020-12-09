На поддержку фермерства в Удмуртии направили 155 млн рублей

На поддержку фермерства в Удмуртии в условиях пандемии дополнительно направили почти 155 млн рублей. Средства получат 49 крестьянских фермерских хозяйств.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

«Впервые такую поддержку получают именно опытные, «якорные» фермеры республики, вносящие большой вклад в производство фермерской продукции», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что гранты — ещё одна ощутимая возможность сохранить и дальше развивать фермерское хозяйство в условиях пандемии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по заготовке зимних кормов для животных.