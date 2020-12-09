На поддержку фермерства в Удмуртии направили 155 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.
«Впервые такую поддержку получают именно опытные, «якорные» фермеры республики, вносящие большой вклад в производство фермерской продукции», — заявили в ведомстве.
Там отметили, что гранты — ещё одна ощутимая возможность сохранить и дальше развивать фермерское хозяйство в условиях пандемии.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по заготовке зимних кормов для животных.