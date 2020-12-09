В Подмосковье рассказали о работе по заготовке зимних кормов для животных

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Аграрии Московской области заготовили на 309 тыс. тонн зимних кормов для животных больше, чем годом ранее.
В Подмосковье рассказали о работе по заготовке зимних кормов для животных
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Скосили 203,6 тыс. гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зелёный корм и силос. Это на 17 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году», — заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он также отметил, что заготовлено 1172,4 тыс. тонн грубых кормов (на 249 тыс. тонн больше) и 758,7 тыс. тонн сочных кормов (почти на 60 тыс. тонн превышает прошлогодние показатели).

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что объём экспорта агропромышленной продукции Севастополя в 2020 году превысил годовые планы почти на треть.

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