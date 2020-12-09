В Подмосковье рассказали о работе по заготовке зимних кормов для животных

Аграрии Московской области заготовили на 309 тыс. тонн зимних кормов для животных больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Скосили 203,6 тыс. гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зелёный корм и силос. Это на 17 тыс. гектаров больше, чем в прошлом году», — заявил и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он также отметил, что заготовлено 1172,4 тыс. тонн грубых кормов (на 249 тыс. тонн больше) и 758,7 тыс. тонн сочных кормов (почти на 60 тыс. тонн превышает прошлогодние показатели).

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что объём экспорта агропромышленной продукции Севастополя в 2020 году превысил годовые планы почти на треть.