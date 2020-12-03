В Севастополе рассказали о темпах экспорта продукции АПК в 2020 году

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Объём экспорта агропромышленной продукции Севастополя в 2020 году превысил годовые планы почти на треть.
В Севастополе рассказали о темпах экспорта продукции АПК в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«По состоянию на 29 ноября, согласно данным Федеральной таможенной службы, экспорт достиг показателя в $1,719 млн, что на 32,3% выше годового значения показателя, установленного региональным проектом «Экспорт продукции АПК», — заявили в пресс-службе департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города.

Целевой показатель на 2020 год составляет $1,3 млн.

Как передавала ранее НСН, объём несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам первых семи месяцев 2020 года составил $18,3 млрд, что на треть больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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