Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов

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Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты.
Минсельхоз не ожидает дефицита продуктов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Правительством России принят ряд системных мер, направленных на стабилизацию цен на базовые продукты питания. По оценке Минсельхоза, их действия будет достаточно для выравнивания ценовой ситуации. Дополнительные ограничения на площадке министерства в настоящее время не прорабатываются», — приводит РИА Новости сообщение Минсельхоза.

В министерстве отметили, что производство продукции агропромышленного комплекса в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания.

Ранее сообщалось, что правительство России направит регионам 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий в качестве меры по стабилизации цен на хлебобулочные изделия.

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