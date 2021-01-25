Эксперт оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам

Профессор кафедры экономики и финансов фирмы НИУ ВШЭ, эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам.

«Сейчас можно выводить деньги за границу по исполнительным листам напрямую. Это удобно, но сохраняет у предпринимателей возможность производить запрещённые финансовые манипуляции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ЦБ реализует финансово-денежную политику и старается следить за тем, чтобы получение и вывод валюты проходили под контролем регулятора.

Как отметил эксперт, любые финансовые операции предпринимателей должны попадать под контроль государства.

Ранее сообщалось, что ЦБ и Минюст вновь начали обсуждение вопроса пресечения деятельности по отмыванию и выводу денег из России через исполнительные документы.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.