Эксперт оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам

Короткая ссылка
Профессор кафедры экономики и финансов фирмы НИУ ВШЭ, эксперт по вопросам бюджета и инвестиций Иван Родионов оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам.
Эксперт оценил идею запрета вывода денег за рубеж по исполнительным листам
  • РИА Новости

«Сейчас можно выводить деньги за границу по исполнительным листам напрямую. Это удобно, но сохраняет у предпринимателей возможность производить запрещённые финансовые манипуляции», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ЦБ реализует финансово-денежную политику и старается следить за тем, чтобы получение и вывод валюты проходили под контролем регулятора.

Как отметил эксперт, любые финансовые операции предпринимателей должны попадать под контроль государства.

Ранее сообщалось, что ЦБ и Минюст вновь начали обсуждение вопроса пресечения деятельности по отмыванию и выводу денег из России через исполнительные документы.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить