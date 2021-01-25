РБК: Россия может запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника данного обсуждения, а также представителя Минюста.
«Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счёт в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов», — пишет издание.
Предполагается, что соответствующие поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей», пытающихся уклониться от налогов или занимающихся отмыванием средств.
Вместе с этим эксперты отметили, что ограничения на переводы по исполнительным листам могут негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний.
Также некоторые специалисты подчёркивают, что предлагаемая мера будет работать только в комплексе с другими решениями.
С 10 января в России усилили контроль за операциями с наличными. В соответствии с поправками к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и другие меры.