РБК: Россия может запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

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ЦБ и Минюст вновь начали обсуждения вокруг вопроса пресечения деятельности по отмыванию и выводу денег из России через исполнительные документы. Одним из обсуждаемых вариантов является запрет на прямой перевод взысканных денег за границу.
РБК: Россия может запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника данного обсуждения, а также представителя Минюста.

«Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счёт в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов», — пишет издание.

Предполагается, что соответствующие поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей», пытающихся уклониться от налогов или занимающихся отмыванием средств.

Вместе с этим эксперты отметили, что ограничения на переводы по исполнительным листам могут негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний.

Также некоторые специалисты подчёркивают, что предлагаемая мера будет работать только в комплексе с другими решениями.

С 10 января в России усилили контроль за операциями с наличными. В соответствии с поправками к закону о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, ужесточается контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, вводится контроль почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. рублей и другие меры. 

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