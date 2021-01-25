Счётная палата допустила дефицит товаров из-за регулирования цен

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Счётная палата России видит риски возникновения дефицита товаров, подпавших под регулирование цен. Об этом говорится в экономическом мониторинге ведомства.
Счётная палата допустила дефицит товаров из-за регулирования цен
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Там отметили, что административное ограничение роста стоимости базовых продуктов направлено на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание.

«В то же время такой шаг несёт в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, подпавших под ценовые ограничения», — отмечается в материалах.

Как считают в СП, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. Они могут начать перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки, пояснили авторы.

Во-вторых, добавили они, не исключено, что после отмены ограничений цены вернутся к росту ускоренными темпами.

Ранее в Кремле заявили, что правительство приняло эффективные меры по стабилизации цен на продукты питания.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, главное — «избежать выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания и международной конъюнктуры».

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