Петербург увеличил экспорт несырьевой продукции на 9% в 2020 году

Санкт-Петербург увеличил экспорт несырьевой неэнергетической продукции на 9% в 2020 году.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Петербург занимает второе место среди городов России по объёму такого экспорта, а темпы роста превышают средний по стране на 6%.

Больше всего вырос экспорт специализированных судов, автозапчастей, лекарств (и другой фармацевтической продукции), а также автомобильных кузовов.

Кроме того, выросли продажи зерна, мяса и другой агропромышленной продукции.

Объём экспорта за прошлый год оценивается в $6,6 млрд.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии к 2024 году намерены увеличить объём экспорта конкурентоспособной промышленной продукции на 57% — до $361 млн.