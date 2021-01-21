Сбербанк подал документы в ЦБ для регистрации сберкоина

Сбербанк подал заявку в Центробанк на регистрацию криптовалюты сберкоина. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«С 1 января в России вступил в действие закон о цифровых финансовых активах. Сбербанк в соответствии с установленным порядком подал заявку в Банк России на регистрацию нашей платформы в первых числах января, в первые рабочие дни ещё на прошлой неделе», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что цифровые финансовые активы разрешается выпускать на зарегистрированной площадке.

«Одним из возможных финансовых активов будет являться фиатный коин на рубль, и, собственно, технологически банк готов к выпуску и работе с этим инструментом», — сказал Попов.

В Сбербанке отметили, что технологию протестировали и получили положительные отзывы от клиентов.

«Самое простое применение — цифровой вексель. Как нам кажется, замена бумажного векселя на электронный открывает большие возможности», — подчеркнул специалист.

В банке выразили надежду, что сберкоин будет доступен к весне.

В ноябре 2020 года глава Сбера Герман Греф заявил, что организация в следующем году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться «сберкоин».