Греф заявил о планах эмитировать цифровую валюту «сберкоин»
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«Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ. Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать», — приводит ТАСС слова Грефа.
Он отметил, что «есть все проработки на эту тему».
«Вполне возможно, что мы начнём экспериментировать с производством своей валюты — «сберкоином», — сказал Греф.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о его запуске.