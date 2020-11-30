Греф заявил о планах эмитировать цифровую валюту «сберкоин»

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Глава Сбера Герман Греф заявил, что организация в следующем году может начать экспериментировать с выпуском своей цифровой валюты, которая будет называться «сберкоин».
Греф заявил о планах эмитировать цифровую валюту «сберкоин»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мы рассматриваем все возможности вкупе с тем, что сейчас планирует делать ЦБ. Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать», — приводит ТАСС слова Грефа.

Он отметил, что «есть все проработки на эту тему».

«Вполне возможно, что мы начнём экспериментировать с производством своей валюты — «сберкоином», — сказал Греф.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль не вытеснит наличные и безналичные деньги, если будет положительное решение о его запуске.

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