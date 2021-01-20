Spiegel: ЕП потребует остановить строительство «Северного потока — 2»
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Сообщается, что документ планируют рассмотреть в четверг, 21 января. Его готовы поддержать консерваторы, социал-демократы, либералы и зелёные.
Как заявил изданию глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, проект газопровода является одной из возможностей «оказать дополнительное давление» на Москву.
Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения.
Ранее США расширили санкции в отношении «СП-2». Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.
В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.
В правительстве Германии заявили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.