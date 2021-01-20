Spiegel: ЕП потребует остановить строительство «Северного потока — 2»

Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство «Северного потока — 2» и ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, пишет Der Spiegel со ссылкой на проект резолюции.

Сообщается, что документ планируют рассмотреть в четверг, 21 января. Его готовы поддержать консерваторы, социал-демократы, либералы и зелёные.

Как заявил изданию глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, проект газопровода является одной из возможностей «оказать дополнительное давление» на Москву.

Резолюции ЕП носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения.

Ранее США расширили санкции в отношении «СП-2». Меры направлены против трубоукладочной баржи «Фортуна» и её компании-владельца.

В Кремле действия Вашингтона назвали грубым и незаконным давлением на экономических операторов.

В правительстве Германии заявили, что позиция Берлина по завершению строительства остаётся прежней.