Постпред России при ЕС оценил позицию США по «Северному потоку — 2»

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» оценил позицию США по проекту газопровода «Северный поток — 2».
Постпред России при ЕС оценил позицию США по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«По «Северному потоку — 2», откровенно говоря, вряд ли следует питать большой оптимизм в части возможного пересмотра линии Соединённых Штатов, так что здесь будет сложнее», — цитирует ТАСС Чижова.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената высказался о проекте газопровода «Северный поток — 2».

Американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ею компании «КВТ-Рус».

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции по «Северному потоку — 2».

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