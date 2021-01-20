Постпред России при ЕС оценил позицию США по «Северному потоку — 2»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» оценил позицию США по проекту газопровода «Северный поток — 2».

«По «Северному потоку — 2», откровенно говоря, вряд ли следует питать большой оптимизм в части возможного пересмотра линии Соединённых Штатов, так что здесь будет сложнее», — цитирует ТАСС Чижова.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената высказался о проекте газопровода «Северный поток — 2».

Американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ею компании «КВТ-Рус».

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции по «Северному потоку — 2».