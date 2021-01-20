Антонов прокомментировал новые санкции по «Северному потоку — 2»

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Комментарий Антонова опубликован на странице российской дипмиссии в Facebook.

Дипломат заявил, что в США «уже давно пытаются всеми способами помешать реализации данного международного коммерческого проекта, приняты несколько законодательных мер».

Он отметил, что «постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и её европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере, оказывается грубое давление на участников консорциума СП-2».

Антонов сообщил, что «США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей, нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаются даже с мнением собственных союзников».

По его словам, «всё это — не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция».

«Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырьё. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», — добавил посол.

Ранее американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ей компании «КВТ-Рус».