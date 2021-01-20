Блинкен высказался о «Северном потоке — 2»

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Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената высказался о проекте газопровода «Северный поток — 2».
Блинкен высказался о «Северном потоке — 2»
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Он, обращаясь к одному из сенаторов, заявил, что Байден «полностью поддерживает вас в том, что «Северный поток — 2» — плохая идея».

«Мне надо посмотреть на действующее законодательство, чтобы определить, что мы можем сделать, чтобы помешать завершению строительства. Полностью согласен. Мне надо будет проконсультироваться с избранным президентом... Знаю, что он хотел бы, чтобы мы использовали все средства убеждения, которые у нас есть, чтобы убедить наших друзей и партнеров, включая Германию, не продвигать дальше (проект «Северный поток — 2». — RT)», — цитирует РИА Новости Блинкена.

Ранее американский Минфин сообщил о введении санкций в отношении «Фортуны», а также владеющей ей компании «КВТ-Рус».

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции по «Северному потоку — 2».

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